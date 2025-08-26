Big Dog Fink (BINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00516508$ 0.00516508 $ 0.00516508 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.96% שינוי מחיר (1D) -7.66% שינוי מחיר (7D) +0.68% שינוי מחיר (7D) +0.68%

Big Dog Fink (BINK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00516508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BINK השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Dog Fink (BINK) מידע שוק

שווי שוק $ 37.11M$ 37.11M $ 37.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.11M$ 37.11M $ 37.11M אספקת מחזור 148.94B 148.94B 148.94B אספקה כוללת 148,939,264,544.5335 148,939,264,544.5335 148,939,264,544.5335

שווי השוק הנוכחי של Big Dog Fink הוא $ 37.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINK הוא 148.94B, עם היצע כולל של 148939264544.5335. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.11M.