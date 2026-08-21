Big Brother Machi מחיר היום

מחיר Big Brother Machi (MACHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 33.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MACHI ל USD הוא $ 0 לכל MACHI.

Big Brother Machi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 562,670, עם היצע במחזור של 951.07M MACHI. ב‑24 השעות האחרונות, MACHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00109523 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00258508, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MACHI נע ב -4.18% בשעה האחרונה ו +274.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 462.38K.

Big Brother Machi (MACHI) מידע שוק

שווי שוק $ 562.67K$ 562.67K $ 562.67K נפח (24 שעות) $ 462.38K$ 462.38K $ 462.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 562.67K$ 562.67K $ 562.67K אספקת מחזור 951.07M 951.07M 951.07M אספקה כוללת 951,066,456.38142 951,066,456.38142 951,066,456.38142

שווי השוק הנוכחי של Big Brother Machi הוא $ 562.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 462.38K. ההיצע במחזור של MACHI הוא 951.07M, עם היצע כולל של 951066456.38142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 562.67K.