Big Balls Birds (BALLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00453545$ 0.00453545 $ 0.00453545 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -8.45% שינוי מחיר (7D) -12.46% שינוי מחיר (7D) -12.46%

Big Balls Birds (BALLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BALLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BALLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00453545, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BALLS השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Balls Birds (BALLS) מידע שוק

שווי שוק $ 31.15K$ 31.15K $ 31.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.15K$ 31.15K $ 31.15K אספקת מחזור 99.89M 99.89M 99.89M אספקה כוללת 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

שווי השוק הנוכחי של Big Balls Birds הוא $ 31.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALLS הוא 99.89M, עם היצע כולל של 99892284.3063883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.15K.