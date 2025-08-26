עוד על BALLS

Big Balls Birds סֵמֶל

Big Balls Birds מחיר (BALLS)

לא רשום

1 BALLS ל USDמחיר חי:

$0.00031184
$0.00031184$0.00031184
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Big Balls Birds (BALLS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:52:49 (UTC+8)

Big Balls Birds (BALLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00453545
$ 0.00453545$ 0.00453545

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-8.45%

-12.46%

-12.46%

Big Balls Birds (BALLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BALLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BALLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00453545, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BALLS השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Balls Birds (BALLS) מידע שוק

$ 31.15K
$ 31.15K$ 31.15K

--
----

$ 31.15K
$ 31.15K$ 31.15K

99.89M
99.89M 99.89M

99,892,284.3063883
99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

שווי השוק הנוכחי של Big Balls Birds הוא $ 31.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALLS הוא 99.89M, עם היצע כולל של 99892284.3063883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.15K.

Big Balls Birds (BALLS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Big Balls Birdsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBig Balls Birds ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBig Balls Birds ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Big Balls Birdsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.45%
30 ימים$ 0+9.49%
60 ימים$ 0+15.83%
90 ימים$ 0--

מה זהBig Balls Birds (BALLS)

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Big Balls Birds (BALLS) משאב

האתר הרשמי

Big Balls Birdsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Big Balls Birds (BALLS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Big Balls Birds (BALLS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Big Balls Birds.

בדוק את Big Balls Birds תחזית המחיר עכשיו‏!

BALLS למטבעות מקומיים

Big Balls Birds (BALLS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Big Balls Birds (BALLS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BALLS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Big Balls Birds (BALLS)

כמה שווה Big Balls Birds (BALLS) היום?
החי BALLSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BALLS ל USD?
המחיר הנוכחי של BALLS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Big Balls Birds?
שווי השוק של BALLS הוא $ 31.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BALLS?
ההיצע במחזור של BALLS הוא 99.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BALLS?
‏‏BALLS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00453545 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BALLS?
BALLS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BALLS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BALLS הוא -- USD.
האם BALLS יעלה השנה?
BALLS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BALLS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:52:49 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.