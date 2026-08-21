Big Ass Rewards Sendor מחיר היום

מחיר Big Ass Rewards Sendor (BARS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BARS ל USD הוא $ 0 לכל BARS.

Big Ass Rewards Sendor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 117,964, עם היצע במחזור של 950.07M BARS. ב‑24 השעות האחרונות, BARS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BARS נע ב -1.34% בשעה האחרונה ו -5.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 582.83.

Big Ass Rewards Sendor (BARS) מידע שוק

שווי שוק $ 117.96K$ 117.96K $ 117.96K נפח (24 שעות) $ 582.83$ 582.83 $ 582.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.55K$ 123.55K $ 123.55K אספקת מחזור 950.07M 950.07M 950.07M אספקה כוללת 995,074,459.863126 995,074,459.863126 995,074,459.863126

שווי השוק הנוכחי של Big Ass Rewards Sendor הוא $ 117.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 582.83. ההיצע במחזור של BARS הוא 950.07M, עם היצע כולל של 995074459.863126. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.55K.