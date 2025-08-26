Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.290271 $ 0.290271 $ 0.290271 24 שעות נמוך $ 0.932236 $ 0.932236 $ 0.932236 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.290271$ 0.290271 $ 0.290271 גבוה 24 שעות $ 0.932236$ 0.932236 $ 0.932236 שיא כל הזמנים $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0.199506$ 0.199506 $ 0.199506 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +43.38% שינוי מחיר (7D) +50.59% שינוי מחיר (7D) +50.59%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.453647. במהלך 24 השעות האחרונות, VMANTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.290271 לבין שיא של $ 0.932236, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VMANTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.199506.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VMANTA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +43.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M אספקת מחזור 4.78M 4.78M 4.78M אספקה כוללת 4,781,433.380108 4,781,433.380108 4,781,433.380108

שווי השוק הנוכחי של Bifrost Voucher MANTA הוא $ 2.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VMANTA הוא 4.78M, עם היצע כולל של 4781433.380108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.17M.