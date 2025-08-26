עוד על VMANTA

Bifrost Voucher MANTA סֵמֶל

Bifrost Voucher MANTA מחיר (VMANTA)

לא רשום

1 VMANTA ל USDמחיר חי:

$0.454103
+43.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:30 (UTC+8)

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.290271
24 שעות נמוך
$ 0.932236
גבוה 24 שעות

$ 0.290271
$ 0.932236
$ 1.6
$ 0.199506
-0.00%

+43.38%

+50.59%

+50.59%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.453647. במהלך 24 השעות האחרונות, VMANTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.290271 לבין שיא של $ 0.932236, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VMANTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.199506.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VMANTA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +43.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) מידע שוק

$ 2.17M
--
$ 2.17M
4.78M
4,781,433.380108
שווי השוק הנוכחי של Bifrost Voucher MANTA הוא $ 2.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VMANTA הוא 4.78M, עם היצע כולל של 4781433.380108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.17M.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bifrost Voucher MANTAל USDהיה $ +0.137262.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBifrost Voucher MANTA ל USDהיה . $ +0.2104281076.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBifrost Voucher MANTA ל USDהיה $ +0.4238371297.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bifrost Voucher MANTAל USDהיה $ +0.0478851245865319.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.137262+43.38%
30 ימים$ +0.2104281076+46.39%
60 ימים$ +0.4238371297+93.43%
90 ימים$ +0.0478851245865319+11.80%

מה זהBifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bifrost Voucher MANTAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bifrost Voucher MANTA.

בדוק את Bifrost Voucher MANTA תחזית המחיר עכשיו‏!

VMANTA למטבעות מקומיים

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VMANTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

כמה שווה Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) היום?
החי VMANTAהמחיר ב USD הוא 0.453647 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VMANTA ל USD?
המחיר הנוכחי של VMANTA ל USD הוא $ 0.453647. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bifrost Voucher MANTA?
שווי השוק של VMANTA הוא $ 2.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VMANTA?
ההיצע במחזור של VMANTA הוא 4.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VMANTA?
‏‏VMANTA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.6 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VMANTA?
VMANTA ‏‏רשם מחירATL של 0.199506 USD.
מהו נפח המסחר של VMANTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VMANTA הוא -- USD.
האם VMANTA יעלה השנה?
VMANTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VMANTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:30 (UTC+8)

כתב ויתור

