גלה תובנות מרכזיות לגבי BIDZ Coin (BIDZ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
BIDZ Coin (BIDZ) מידע

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

אתר רשמי:
https://bidz.store

BIDZ Coin (BIDZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BIDZ Coin (BIDZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 2.61M
ההיצע הכולל:
$ 12.85B
אספקה במחזור:
$ 1.95B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 17.22M
שיא כל הזמנים:
$ 0.096685
שפל כל הזמנים:
$ 0.00010559
מחיר נוכחי:
$ 0.00134012
BIDZ Coin (BIDZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של BIDZ Coin (BIDZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BIDZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BIDZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BIDZטוקניומיקה, חקרו אתBIDZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

