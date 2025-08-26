עוד על BIDZ

BIDZ Coin סֵמֶל

BIDZ Coin מחיר (BIDZ)

לא רשום

1 BIDZ ל USDמחיר חי:

-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
BIDZ Coin (BIDZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:22 (UTC+8)

BIDZ Coin (BIDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.26%

-0.82%

-0.80%

-0.80%

BIDZ Coin (BIDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00129003. במהלך 24 השעות האחרונות, BIDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00128005 לבין שיא של $ 0.00132996, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010559.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIDZ השתנה ב -2.26% במהלך השעה האחרונה, -0.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIDZ Coin (BIDZ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BIDZ Coin הוא $ 2.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIDZ הוא 1.95B, עם היצע כולל של 12850000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.58M.

BIDZ Coin (BIDZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BIDZ Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBIDZ Coin ל USDהיה . $ -0.0001184078.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBIDZ Coin ל USDהיה $ -0.0000667613.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BIDZ Coinל USDהיה $ +0.0003352729289108899.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.82%
30 ימים$ -0.0001184078-9.17%
60 ימים$ -0.0000667613-5.17%
90 ימים$ +0.0003352729289108899+35.12%

מה זהBIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

BIDZ Coin (BIDZ) משאב

האתר הרשמי

BIDZ Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BIDZ Coin (BIDZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BIDZ Coin (BIDZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BIDZ Coin.

בדוק את BIDZ Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

BIDZ למטבעות מקומיים

BIDZ Coin (BIDZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BIDZ Coin (BIDZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIDZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BIDZ Coin (BIDZ)

כמה שווה BIDZ Coin (BIDZ) היום?
החי BIDZהמחיר ב USD הוא 0.00129003 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIDZ ל USD?
המחיר הנוכחי של BIDZ ל USD הוא $ 0.00129003. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BIDZ Coin?
שווי השוק של BIDZ הוא $ 2.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIDZ?
ההיצע במחזור של BIDZ הוא 1.95B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIDZ?
‏‏BIDZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.096685 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIDZ?
BIDZ ‏‏רשם מחירATL של 0.00010559 USD.
מהו נפח המסחר של BIDZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIDZ הוא -- USD.
האם BIDZ יעלה השנה?
BIDZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIDZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:22 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.