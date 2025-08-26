BIDZ Coin (BIDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00128005 גבוה 24 שעות $ 0.00132996 שיא כל הזמנים $ 0.096685 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00010559 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.26% שינוי מחיר (1D) -0.82% שינוי מחיר (7D) -0.80%

BIDZ Coin (BIDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00129003. במהלך 24 השעות האחרונות, BIDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00128005 לבין שיא של $ 0.00132996, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010559.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIDZ השתנה ב -2.26% במהלך השעה האחרונה, -0.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIDZ Coin (BIDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 2.52M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.58M אספקת מחזור 1.95B אספקה כוללת 12,850,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BIDZ Coin הוא $ 2.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIDZ הוא 1.95B, עם היצע כולל של 12850000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.58M.