עוד על BIB

BIB מידע על מחיר

BIB אתר רשמי

BIB טוקניומיקה

BIB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BIB סֵמֶל

BIB מחיר (BIB)

לא רשום

1 BIB ל USDמחיר חי:

$0.03713986
$0.03713986$0.03713986
-0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BIB (BIB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:25:27 (UTC+8)

BIB (BIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03692915
$ 0.03692915$ 0.03692915
24 שעות נמוך
$ 0.03735772
$ 0.03735772$ 0.03735772
גבוה 24 שעות

$ 0.03692915
$ 0.03692915$ 0.03692915

$ 0.03735772
$ 0.03735772$ 0.03735772

$ 87.64
$ 87.64$ 87.64

$ 0.0270125
$ 0.0270125$ 0.0270125

-0.37%

-0.34%

-0.94%

-0.94%

BIB (BIB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03713994. במהלך 24 השעות האחרונות, BIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03692915 לבין שיא של $ 0.03735772, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 87.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0270125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIB השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIB (BIB) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

0.00
0.00 0.00

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BIB הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIB הוא 0.00, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.86M.

BIB (BIB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BIBל USDהיה $ -0.00013004793483485.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBIB ל USDהיה . $ -0.0004554916.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBIB ל USDהיה $ -0.0028602470.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BIBל USDהיה $ -0.00830897260747224.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00013004793483485-0.34%
30 ימים$ -0.0004554916-1.22%
60 ימים$ -0.0028602470-7.70%
90 ימים$ -0.00830897260747224-18.28%

מה זהBIB (BIB)

BIB Cryptocurrency is an innovative digital currenct based one the Binance Smart Chain (BSC) network. As an important member of BSC chain, bib has injected new vitality into the digital currency market with it's unique economic model and ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BIB (BIB) משאב

האתר הרשמי

BIBתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BIB (BIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BIB (BIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BIB.

בדוק את BIB תחזית המחיר עכשיו‏!

BIB למטבעות מקומיים

BIB (BIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BIB (BIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BIB (BIB)

כמה שווה BIB (BIB) היום?
החי BIBהמחיר ב USD הוא 0.03713994 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIB ל USD?
המחיר הנוכחי של BIB ל USD הוא $ 0.03713994. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BIB?
שווי השוק של BIB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIB?
ההיצע במחזור של BIB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIB?
‏‏BIB השיג מחיר שיא (ATH) של 87.64 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIB?
BIB ‏‏רשם מחירATL של 0.0270125 USD.
מהו נפח המסחר של BIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIB הוא -- USD.
האם BIB יעלה השנה?
BIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:25:27 (UTC+8)

BIB (BIB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.