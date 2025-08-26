BIB (BIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03692915 $ 0.03692915 $ 0.03692915 24 שעות נמוך $ 0.03735772 $ 0.03735772 $ 0.03735772 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03692915$ 0.03692915 $ 0.03692915 גבוה 24 שעות $ 0.03735772$ 0.03735772 $ 0.03735772 שיא כל הזמנים $ 87.64$ 87.64 $ 87.64 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0270125$ 0.0270125 $ 0.0270125 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -0.34% שינוי מחיר (7D) -0.94% שינוי מחיר (7D) -0.94%

BIB (BIB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03713994. במהלך 24 השעות האחרונות, BIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03692915 לבין שיא של $ 0.03735772, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 87.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0270125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIB השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIB (BIB) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BIB הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIB הוא 0.00, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.86M.