Biaoqing SOL סֵמֶל

Biaoqing SOL מחיר (BIAO)

לא רשום

1 BIAO ל USDמחיר חי:

--
----
-6.30%1D
mexc
USD
Biaoqing SOL (BIAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:25:18 (UTC+8)

Biaoqing SOL (BIAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-6.31%

+4.57%

+4.57%

Biaoqing SOL (BIAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIAO השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -6.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biaoqing SOL (BIAO) מידע שוק

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

999.38M
999.38M 999.38M

999,381,154.628108
999,381,154.628108 999,381,154.628108

שווי השוק הנוכחי של Biaoqing SOL הוא $ 6.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIAO הוא 999.38M, עם היצע כולל של 999381154.628108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.86K.

Biaoqing SOL (BIAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Biaoqing SOLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBiaoqing SOL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBiaoqing SOL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Biaoqing SOLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.31%
30 ימים$ 0+30.11%
60 ימים$ 0+35.98%
90 ימים$ 0--

מה זהBiaoqing SOL (BIAO)

BIAO Panda, the most famous ASIAN MEME ON SOLANA blockchain, known for its association with internet culture and meme communities. Unlike traditional cryptocurrencies that focus on financial utility or technological innovation, BIAO thrives on its social media presence and community engagement. This token has carved out a niche for itself, particularly among those who appreciate its roots in online trolling and meme culture.

Biaoqing SOL (BIAO) משאב

האתר הרשמי

Biaoqing SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Biaoqing SOL (BIAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Biaoqing SOL (BIAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Biaoqing SOL.

בדוק את Biaoqing SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

BIAO למטבעות מקומיים

Biaoqing SOL (BIAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Biaoqing SOL (BIAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Biaoqing SOL (BIAO)

כמה שווה Biaoqing SOL (BIAO) היום?
החי BIAOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIAO ל USD?
המחיר הנוכחי של BIAO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Biaoqing SOL?
שווי השוק של BIAO הוא $ 6.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIAO?
ההיצע במחזור של BIAO הוא 999.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIAO?
‏‏BIAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIAO?
BIAO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIAO הוא -- USD.
האם BIAO יעלה השנה?
BIAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:25:18 (UTC+8)

