Biaoqing SOL (BIAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.93% שינוי מחיר (1D) -6.31% שינוי מחיר (7D) +4.57% שינוי מחיר (7D) +4.57%

Biaoqing SOL (BIAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIAO השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -6.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biaoqing SOL (BIAO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K אספקת מחזור 999.38M 999.38M 999.38M אספקה כוללת 999,381,154.628108 999,381,154.628108 999,381,154.628108

שווי השוק הנוכחי של Biaoqing SOL הוא $ 6.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIAO הוא 999.38M, עם היצע כולל של 999381154.628108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.86K.