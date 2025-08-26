Biao Coin (BIAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00358822$ 0.00358822 $ 0.00358822 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.17% שינוי מחיר (1D) -8.59% שינוי מחיר (7D) -1.79% שינוי מחיר (7D) -1.79%

Biao Coin (BIAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00358822, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIAO השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biao Coin (BIAO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.87K$ 102.87K $ 102.87K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 9,999,388,662.0 9,999,388,662.0 9,999,388,662.0

שווי השוק הנוכחי של Biao Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIAO הוא 0.00, עם היצע כולל של 9999388662.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.87K.