Biao Coin סֵמֶל

Biao Coin מחיר (BIAO)

לא רשום

1 BIAO ל USDמחיר חי:

--
----
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Biao Coin (BIAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:25:03 (UTC+8)

Biao Coin (BIAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00358822
$ 0.00358822$ 0.00358822

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

-8.59%

-1.79%

-1.79%

Biao Coin (BIAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00358822, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIAO השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biao Coin (BIAO) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 102.87K
$ 102.87K$ 102.87K

0.00
0.00 0.00

9,999,388,662.0
9,999,388,662.0 9,999,388,662.0

שווי השוק הנוכחי של Biao Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIAO הוא 0.00, עם היצע כולל של 9999388662.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.87K.

Biao Coin (BIAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Biao Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBiao Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBiao Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Biao Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.59%
30 ימים$ 0-5.35%
60 ימים$ 0-20.13%
90 ימים$ 0--

מה זהBiao Coin (BIAO)

Biao on Solana is community-driven project powered with the most well known Meme of Asia. Now on Solana

Biao Coin (BIAO) משאב

האתר הרשמי

Biao Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Biao Coin (BIAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Biao Coin (BIAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Biao Coin.

בדוק את Biao Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

BIAO למטבעות מקומיים

Biao Coin (BIAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Biao Coin (BIAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Biao Coin (BIAO)

כמה שווה Biao Coin (BIAO) היום?
החי BIAOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIAO ל USD?
המחיר הנוכחי של BIAO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Biao Coin?
שווי השוק של BIAO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIAO?
ההיצע במחזור של BIAO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIAO?
‏‏BIAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00358822 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIAO?
BIAO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIAO הוא -- USD.
האם BIAO יעלה השנה?
BIAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:25:03 (UTC+8)

Biao Coin (BIAO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

