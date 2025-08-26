עוד על BEZOGE

BEZOGE on SOL סֵמֶל

BEZOGE on SOL מחיר (BEZOGE)

לא רשום

1 BEZOGE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
BEZOGE on SOL (BEZOGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:52:20 (UTC+8)

BEZOGE on SOL (BEZOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00340002
$ 0.00340002$ 0.00340002

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.58%

+15.58%

BEZOGE on SOL (BEZOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEZOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEZOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00340002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEZOGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) מידע שוק

$ 25.07K
$ 25.07K$ 25.07K

--
----

$ 25.07K
$ 25.07K$ 25.07K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,988.88
999,978,988.88 999,978,988.88

שווי השוק הנוכחי של BEZOGE on SOL הוא $ 25.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEZOGE הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999978988.88. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.07K.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BEZOGE on SOLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEZOGE on SOL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEZOGE on SOL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BEZOGE on SOLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+15.65%
60 ימים$ 0+42.73%
90 ימים$ 0--

מה זהBEZOGE on SOL (BEZOGE)

This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) משאב

האתר הרשמי

BEZOGE on SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BEZOGE on SOL (BEZOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BEZOGE on SOL (BEZOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BEZOGE on SOL.

בדוק את BEZOGE on SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

BEZOGE למטבעות מקומיים

BEZOGE on SOL (BEZOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BEZOGE on SOL (BEZOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEZOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BEZOGE on SOL (BEZOGE)

כמה שווה BEZOGE on SOL (BEZOGE) היום?
החי BEZOGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEZOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של BEZOGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BEZOGE on SOL?
שווי השוק של BEZOGE הוא $ 25.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEZOGE?
ההיצע במחזור של BEZOGE הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEZOGE?
‏‏BEZOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00340002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEZOGE?
BEZOGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEZOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEZOGE הוא -- USD.
האם BEZOGE יעלה השנה?
BEZOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEZOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:52:20 (UTC+8)

