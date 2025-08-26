BEZOGE on SOL (BEZOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00340002$ 0.00340002 $ 0.00340002 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +15.58% שינוי מחיר (7D) +15.58%

BEZOGE on SOL (BEZOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEZOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEZOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00340002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEZOGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,978,988.88 999,978,988.88 999,978,988.88

שווי השוק הנוכחי של BEZOGE on SOL הוא $ 25.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEZOGE הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999978988.88. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.07K.