BetbuInu מחיר היום

מחיר BetbuInu (CRYPTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.0029738, עם שינוי של 0.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRYPTO ל USD הוא $ 0.0029738 לכל CRYPTO.

BetbuInu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,738, עם היצע במחזור של 10.00M CRYPTO. ב‑24 השעות האחרונות, CRYPTO סחר בין $ 0.00293066 (נמוך) ל $ 0.00301353 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.081541, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00195082.

ביצועים לטווח קצר, CRYPTO נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.20.

BetbuInu (CRYPTO) מידע שוק

שווי שוק $ 29.74K$ 29.74K $ 29.74K נפח (24 שעות) $ 2.20$ 2.20 $ 2.20 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.74K$ 29.74K $ 29.74K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BetbuInu הוא $ 29.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.20. ההיצע במחזור של CRYPTO הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.74K.