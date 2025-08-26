עוד על BET

BET מידע על מחיר

BET אתר רשמי

BET טוקניומיקה

BET תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bet more סֵמֶל

Bet more מחיר (BET)

לא רשום

1 BET ל USDמחיר חי:

$0.00034995
$0.00034995$0.00034995
-12.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bet more (BET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:49:46 (UTC+8)

Bet more (BET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00808217
$ 0.00808217$ 0.00808217

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-12.12%

+3.07%

+3.07%

Bet more (BET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00808217, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BET השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -12.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bet more (BET) מידע שוק

$ 347.25K
$ 347.25K$ 347.25K

--
----

$ 347.25K
$ 347.25K$ 347.25K

997.75M
997.75M 997.75M

997,746,951.050528
997,746,951.050528 997,746,951.050528

שווי השוק הנוכחי של Bet more הוא $ 347.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BET הוא 997.75M, עם היצע כולל של 997746951.050528. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.25K.

Bet more (BET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bet moreל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBet more ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBet more ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bet moreל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.12%
30 ימים$ 0-18.57%
60 ימים$ 0-5.92%
90 ימים$ 0--

מה זהBet more (BET)

Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bet more (BET) משאב

האתר הרשמי

Bet moreתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bet more (BET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bet more (BET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bet more.

בדוק את Bet more תחזית המחיר עכשיו‏!

BET למטבעות מקומיים

Bet more (BET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bet more (BET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bet more (BET)

כמה שווה Bet more (BET) היום?
החי BETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BET ל USD?
המחיר הנוכחי של BET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bet more?
שווי השוק של BET הוא $ 347.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BET?
ההיצע במחזור של BET הוא 997.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BET?
‏‏BET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00808217 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BET?
BET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BET הוא -- USD.
האם BET יעלה השנה?
BET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:49:46 (UTC+8)

Bet more (BET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.