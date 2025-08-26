Bet more (BET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00808217 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.16% שינוי מחיר (1D) -12.12% שינוי מחיר (7D) +3.07%

Bet more (BET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00808217, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BET השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -12.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bet more (BET) מידע שוק

שווי שוק $ 347.25K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.25K אספקת מחזור 997.75M אספקה כוללת 997,746,951.050528

שווי השוק הנוכחי של Bet more הוא $ 347.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BET הוא 997.75M, עם היצע כולל של 997746951.050528. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.25K.