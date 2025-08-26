עוד על BPT

BPT מידע על מחיר

BPT מסמך לבן

BPT אתר רשמי

BPT טוקניומיקה

BPT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Best Patent Token סֵמֶל

Best Patent Token מחיר (BPT)

לא רשום

1 BPT ל USDמחיר חי:

$0.00031682
$0.00031682$0.00031682
+3.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Best Patent Token (BPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:21:39 (UTC+8)

Best Patent Token (BPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236637
$ 0.00236637$ 0.00236637

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+3.90%

-14.90%

-14.90%

Best Patent Token (BPT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00236637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPT השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +3.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Best Patent Token (BPT) מידע שוק

$ 855.41K
$ 855.41K$ 855.41K

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

2.70B
2.70B 2.70B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Best Patent Token הוא $ 855.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPT הוא 2.70B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.

Best Patent Token (BPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Best Patent Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBest Patent Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBest Patent Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Best Patent Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.90%
30 ימים$ 0+3.62%
60 ימים$ 0-28.76%
90 ימים$ 0--

מה זהBest Patent Token (BPT)

The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Best Patent Token (BPT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Best Patent Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Best Patent Token (BPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Best Patent Token (BPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Best Patent Token.

בדוק את Best Patent Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BPT למטבעות מקומיים

Best Patent Token (BPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Best Patent Token (BPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Best Patent Token (BPT)

כמה שווה Best Patent Token (BPT) היום?
החי BPTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BPT ל USD?
המחיר הנוכחי של BPT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Best Patent Token?
שווי השוק של BPT הוא $ 855.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BPT?
ההיצע במחזור של BPT הוא 2.70B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BPT?
‏‏BPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00236637 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BPT?
BPT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BPT הוא -- USD.
האם BPT יעלה השנה?
BPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:21:39 (UTC+8)

Best Patent Token (BPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.