Beskar (BSK-BAA025) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -93.69%

Beskar (BSK-BAA025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BSK-BAA025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSK-BAA025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSK-BAA025 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-93.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beskar (BSK-BAA025) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.36 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.09K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beskar הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.36. ההיצע במחזור של BSK-BAA025 הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09K.