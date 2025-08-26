Besa Gaming Company מחיר (BESA)
-0.15%
+0.47%
+14.48%
+14.48%
Besa Gaming Company (BESA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BESA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BESAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BESA השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Besa Gaming Company הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 108.07. ההיצע במחזור של BESA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.83K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Besa Gaming Companyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBesa Gaming Company ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBesa Gaming Company ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Besa Gaming Companyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.47%
|30 ימים
|$ 0
|+25.96%
|60 ימים
|$ 0
|+37.29%
|90 ימים
|$ 0
|--
Besa Gaming positions itself as a blockchain-based gaming project aimed at providing a multifaceted gaming ecosystem. It enables players to earn real money and play with friends, or other players worldwide, through various gaming modes, including single and multiple player options. Employing its native cryptocurrency, $Besa tokens, the project seeks to merge the realms of gaming and cryptocurrency, allowing players to accrue rewards and enhance their gaming experience. What Makes Besa Project Unique? The project intertwines the vibrant world of gaming with decentralized finance through its $Besa tokens and NFT integrations. The uniqueness stems from its model of rewarding players, both through gameplay and by holding tokens and NFTs. Players can earn by participating in games, while token holders and NFT owners receive a share from a 4% tax on token sales and player winnings, respectively. Besa Gaming promotes both competitive and cooperative multiplayer options, alongside conventional single-player modes, expanding the utility and functionality of its ecosystem.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.