Berry Finance מחיר היום

מחיר Berry Finance (BERRY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BERRY ל USD הוא $ 0 לכל BERRY.

Berry Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,156, עם היצע במחזור של 100.00B BERRY. ב‑24 השעות האחרונות, BERRY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BERRY נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +26.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Berry Finance (BERRY) מידע שוק

שווי שוק $ 49.16K$ 49.16K $ 49.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.16K$ 49.16K $ 49.16K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Berry Finance הוא $ 49.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERRY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.16K.