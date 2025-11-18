Berkshire Hathaway xStock מחיר היום

מחיר Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) בזמן אמת היום הוא $ 508.92, עם שינוי של 2.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRK.BX ל USD הוא $ 508.92 לכל BRK.BX.

Berkshire Hathaway xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 847,358, עם היצע במחזור של 1.66K BRK.BX. ב‑24 השעות האחרונות, BRK.BX סחר בין $ 508.97 (נמוך) ל $ 524.33 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 546.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 477.38.

ביצועים לטווח קצר, BRK.BX נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +1.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) מידע שוק

שווי שוק $ 847.36K$ 847.36K $ 847.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M אספקת מחזור 1.66K 1.66K 1.66K אספקה כוללת 23,199.9992526 23,199.9992526 23,199.9992526

