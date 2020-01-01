BERATARDIO (BERATARDIO) טוקנומיקה
BERATARDIO (BERATARDIO) מידע
Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak’s Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community’s participation.
BERATARDIO (BERATARDIO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BERATARDIO (BERATARDIO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BERATARDIO (BERATARDIO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BERATARDIO (BERATARDIO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BERATARDIO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BERATARDIOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BERATARDIOטוקניומיקה, חקרו אתBERATARDIOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BERATARDIO חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BERATARDIO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BERATARDIO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.