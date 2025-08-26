עוד על BERATARDIO

BERATARDIO מחיר (BERATARDIO)

לא רשום

1 BERATARDIO ל USDמחיר חי:

+3.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
BERATARDIO (BERATARDIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:40 (UTC+8)

BERATARDIO (BERATARDIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.36%

+3.51%

-14.76%

-14.76%

BERATARDIO (BERATARDIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001041. במהלך 24 השעות האחרונות, BERATARDIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000971 לבין שיא של $ 0.00001046, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERATARDIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00035268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000881.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERATARDIO השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BERATARDIO (BERATARDIO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BERATARDIO הוא $ 10.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERATARDIO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.41K.

BERATARDIO (BERATARDIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BERATARDIOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBERATARDIO ל USDהיה . $ -0.0000036197.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBERATARDIO ל USDהיה $ -0.0000005952.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BERATARDIOל USDהיה $ -0.000015331499974872758.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.51%
30 ימים$ -0.0000036197-34.77%
60 ימים$ -0.0000005952-5.71%
90 ימים$ -0.000015331499974872758-59.55%

מה זהBERATARDIO (BERATARDIO)

Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak’s Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community’s participation.

BERATARDIO (BERATARDIO) משאב

BERATARDIOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BERATARDIO (BERATARDIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BERATARDIO (BERATARDIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BERATARDIO.

בדוק את BERATARDIO תחזית המחיר עכשיו‏!

BERATARDIO למטבעות מקומיים

BERATARDIO (BERATARDIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BERATARDIO (BERATARDIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BERATARDIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BERATARDIO (BERATARDIO)

כמה שווה BERATARDIO (BERATARDIO) היום?
החי BERATARDIOהמחיר ב USD הוא 0.00001041 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BERATARDIO ל USD?
המחיר הנוכחי של BERATARDIO ל USD הוא $ 0.00001041. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BERATARDIO?
שווי השוק של BERATARDIO הוא $ 10.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BERATARDIO?
ההיצע במחזור של BERATARDIO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BERATARDIO?
‏‏BERATARDIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00035268 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BERATARDIO?
BERATARDIO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000881 USD.
מהו נפח המסחר של BERATARDIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BERATARDIO הוא -- USD.
האם BERATARDIO יעלה השנה?
BERATARDIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BERATARDIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:40 (UTC+8)

