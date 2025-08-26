BERATARDIO (BERATARDIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000971 $ 0.00000971 $ 0.00000971 24 שעות נמוך $ 0.00001046 $ 0.00001046 $ 0.00001046 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000971$ 0.00000971 $ 0.00000971 גבוה 24 שעות $ 0.00001046$ 0.00001046 $ 0.00001046 שיא כל הזמנים $ 0.00035268$ 0.00035268 $ 0.00035268 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000881$ 0.00000881 $ 0.00000881 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) +3.51% שינוי מחיר (7D) -14.76% שינוי מחיר (7D) -14.76%

BERATARDIO (BERATARDIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001041. במהלך 24 השעות האחרונות, BERATARDIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000971 לבין שיא של $ 0.00001046, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERATARDIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00035268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000881.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERATARDIO השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BERATARDIO (BERATARDIO) מידע שוק

שווי שוק $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BERATARDIO הוא $ 10.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERATARDIO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.41K.