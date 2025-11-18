BeraFi מחיר היום

מחיר BeraFi (BERAFI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BERAFI ל USD הוא -- לכל BERAFI.

BeraFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,761.89, עם היצע במחזור של 178.06M BERAFI. ב‑24 השעות האחרונות, BERAFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00315972, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BERAFI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BeraFi (BERAFI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K אספקת מחזור 178.06M 178.06M 178.06M אספקה כוללת 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BeraFi הוא $ 4.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERAFI הוא 178.06M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.40K.