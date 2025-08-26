עוד על BERAETH

Berachain Staked ETH סֵמֶל

Berachain Staked ETH מחיר (BERAETH)

לא רשום

1 BERAETH ל USDמחיר חי:

$4,472.22
$4,472.22
-9.00%1D
mexc
USD
Berachain Staked ETH (BERAETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:00:06 (UTC+8)

Berachain Staked ETH (BERAETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,472.09
$ 4,472.09
24 שעות נמוך
$ 4,936.58
$ 4,936.58
גבוה 24 שעות

$ 4,472.09
$ 4,472.09

$ 4,936.58
$ 4,936.58

$ 5,080.07
$ 5,080.07

$ 1,303.45
$ 1,303.45

-2.67%

-9.01%

+0.25%

+0.25%

Berachain Staked ETH (BERAETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,472.22. במהלך 24 השעות האחרונות, BERAETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,472.09 לבין שיא של $ 4,936.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERAETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,080.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,303.45.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERAETH השתנה ב -2.67% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Berachain Staked ETH (BERAETH) מידע שוק

$ 13.87M
$ 13.87M

--
--

$ 13.87M
$ 13.87M

3.10K
3.10K

3,102.069492217858
3,102.069492217858

שווי השוק הנוכחי של Berachain Staked ETH הוא $ 13.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERAETH הוא 3.10K, עם היצע כולל של 3102.069492217858. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.87M.

Berachain Staked ETH (BERAETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Berachain Staked ETHל USDהיה $ -443.108958287457.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBerachain Staked ETH ל USDהיה . $ +764.7710866560.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBerachain Staked ETH ל USDהיה $ +3,727.2018146400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Berachain Staked ETHל USDהיה $ +1,766.613878936477.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -443.108958287457-9.01%
30 ימים$ +764.7710866560+17.10%
60 ימים$ +3,727.2018146400+83.34%
90 ימים$ +1,766.613878936477+65.29%

מה זהBerachain Staked ETH (BERAETH)

beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.

Berachain Staked ETH (BERAETH) משאב

האתר הרשמי

Berachain Staked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Berachain Staked ETH (BERAETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Berachain Staked ETH (BERAETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Berachain Staked ETH.

בדוק את Berachain Staked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

BERAETH למטבעות מקומיים

Berachain Staked ETH (BERAETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Berachain Staked ETH (BERAETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BERAETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Berachain Staked ETH (BERAETH)

כמה שווה Berachain Staked ETH (BERAETH) היום?
החי BERAETHהמחיר ב USD הוא 4,472.22 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BERAETH ל USD?
המחיר הנוכחי של BERAETH ל USD הוא $ 4,472.22. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Berachain Staked ETH?
שווי השוק של BERAETH הוא $ 13.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BERAETH?
ההיצע במחזור של BERAETH הוא 3.10K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BERAETH?
‏‏BERAETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,080.07 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BERAETH?
BERAETH ‏‏רשם מחירATL של 1,303.45 USD.
מהו נפח המסחר של BERAETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BERAETH הוא -- USD.
האם BERAETH יעלה השנה?
BERAETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BERAETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:00:06 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.