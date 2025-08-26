Berachain Staked ETH (BERAETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4,472.09 גבוה 24 שעות $ 4,936.58 שיא כל הזמנים $ 5,080.07 המחיר הנמוך ביותר $ 1,303.45 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.67% שינוי מחיר (1D) -9.01% שינוי מחיר (7D) +0.25%

Berachain Staked ETH (BERAETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,472.22. במהלך 24 השעות האחרונות, BERAETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,472.09 לבין שיא של $ 4,936.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERAETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,080.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,303.45.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERAETH השתנה ב -2.67% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Berachain Staked ETH (BERAETH) מידע שוק

שווי שוק $ 13.87M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.87M אספקת מחזור 3.10K אספקה כוללת 3,102.069492217858

שווי השוק הנוכחי של Berachain Staked ETH הוא $ 13.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERAETH הוא 3.10K, עם היצע כולל של 3102.069492217858. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.87M.