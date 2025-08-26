Berabot (BBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.244868$ 0.244868 $ 0.244868 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00119069$ 0.00119069 $ 0.00119069 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +19.35% שינוי מחיר (7D) +19.35%

Berabot (BBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00183212. במהלך 24 השעות האחרונות, BBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.244868, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00119069.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Berabot (BBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K אספקת מחזור 4.38M 4.38M 4.38M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Berabot הוא $ 8.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBOT הוא 4.38M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.32K.