Bepro (BEPRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04623739$ 0.04623739 $ 0.04623739 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.00% שינוי מחיר (1D) -20.50% שינוי מחיר (7D) -19.41% שינוי מחיר (7D) -19.41%

Bepro (BEPRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEPRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEPROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04623739, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEPRO השתנה ב -1.00% במהלך השעה האחרונה, -20.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bepro (BEPRO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bepro הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEPRO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.