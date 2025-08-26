bePAY Finance (BECOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.248777 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +39.35%

bePAY Finance (BECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00175844. במהלך 24 השעות האחרונות, BECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.248777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BECOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+39.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bePAY Finance (BECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 22.86K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.86K אספקת מחזור 13.00M אספקה כוללת 13,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של bePAY Finance הוא $ 22.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BECOIN הוא 13.00M, עם היצע כולל של 13000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.86K.