Beny Bad Boy מחיר היום

מחיר Beny Bad Boy (BBB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00316162, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BBB ל USD הוא $ 0.00316162 לכל BBB.

Beny Bad Boy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,533,833, עם היצע במחזור של 2.38B BBB. ב‑24 השעות האחרונות, BBB סחר בין $ 0.00316162 (נמוך) ל $ 0.00316162 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00514351, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00008295.

ביצועים לטווח קצר, BBB נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Beny Bad Boy (BBB) מידע שוק

שווי שוק $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M אספקת מחזור 2.38B 2.38B 2.38B אספקה כוללת 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beny Bad Boy הוא $ 7.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBB הוא 2.38B, עם היצע כולל של 2382904000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.53M.