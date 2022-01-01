BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) טוקנומיקה

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) מידע

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 430.46M
$ 430.46M$ 430.46M
ההיצע הכולל:
$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M
אספקה במחזור:
$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 430.46M
$ 430.46M$ 430.46M
שיא כל הזמנים:
$ 103.55
$ 103.55$ 103.55
שפל כל הזמנים:
$ 9.25
$ 9.25$ 9.25
מחיר נוכחי:
$ 30.18
$ 30.18$ 30.18

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SAVAX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SAVAXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SAVAXטוקניומיקה, חקרו אתSAVAXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

