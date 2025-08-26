עוד על SAVAX

BENQI Liquid Staked AVAX סֵמֶל

BENQI Liquid Staked AVAX מחיר (SAVAX)

1 SAVAX ל USDמחיר חי:

$28.41
$28.41$28.41
-9.40%1D
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:00:00 (UTC+8)

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 28.37
$ 28.37$ 28.37
24 שעות נמוך
$ 31.67
$ 31.67$ 31.67
גבוה 24 שעות

$ 28.37
$ 28.37$ 28.37

$ 31.67
$ 31.67$ 31.67

$ 103.55
$ 103.55$ 103.55

$ 9.25
$ 9.25$ 9.25

-1.75%

-9.40%

-2.06%

-2.06%

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $28.43. במהלך 24 השעות האחרונות, SAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 28.37 לבין שיא של $ 31.67, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAVAX השתנה ב -1.75% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) מידע שוק

$ 397.19M
$ 397.19M$ 397.19M

--
----

$ 397.19M
$ 397.19M$ 397.19M

13.98M
13.98M 13.98M

13,979,469.96847669
13,979,469.96847669 13,979,469.96847669

שווי השוק הנוכחי של BENQI Liquid Staked AVAX הוא $ 397.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAVAX הוא 13.98M, עם היצע כולל של 13979469.96847669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.19M.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BENQI Liquid Staked AVAXל USDהיה $ -2.95265466117162.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBENQI Liquid Staked AVAX ל USDהיה . $ -2.4035063160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBENQI Liquid Staked AVAX ל USDהיה $ +10.3370797680.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BENQI Liquid Staked AVAXל USDהיה $ +0.07694840070386.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.95265466117162-9.40%
30 ימים$ -2.4035063160-8.45%
60 ימים$ +10.3370797680+36.36%
90 ימים$ +0.07694840070386+0.27%

מה זהBENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) משאב

האתר הרשמי

BENQI Liquid Staked AVAXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BENQI Liquid Staked AVAX.

בדוק את BENQI Liquid Staked AVAX תחזית המחיר עכשיו‏!

SAVAX למטבעות מקומיים

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAVAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

כמה שווה BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) היום?
החי SAVAXהמחיר ב USD הוא 28.43 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAVAX ל USD?
המחיר הנוכחי של SAVAX ל USD הוא $ 28.43. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BENQI Liquid Staked AVAX?
שווי השוק של SAVAX הוא $ 397.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAVAX?
ההיצע במחזור של SAVAX הוא 13.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAVAX?
‏‏SAVAX השיג מחיר שיא (ATH) של 103.55 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAVAX?
SAVAX ‏‏רשם מחירATL של 9.25 USD.
מהו נפח המסחר של SAVAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAVAX הוא -- USD.
האם SAVAX יעלה השנה?
SAVAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAVAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:00:00 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.