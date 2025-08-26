BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 28.37 $ 28.37 $ 28.37 24 שעות נמוך $ 31.67 $ 31.67 $ 31.67 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 28.37$ 28.37 $ 28.37 גבוה 24 שעות $ 31.67$ 31.67 $ 31.67 שיא כל הזמנים $ 103.55$ 103.55 $ 103.55 המחיר הנמוך ביותר $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.75% שינוי מחיר (1D) -9.40% שינוי מחיר (7D) -2.06% שינוי מחיר (7D) -2.06%

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $28.43. במהלך 24 השעות האחרונות, SAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 28.37 לבין שיא של $ 31.67, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAVAX השתנה ב -1.75% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 397.19M$ 397.19M $ 397.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 397.19M$ 397.19M $ 397.19M אספקת מחזור 13.98M 13.98M 13.98M אספקה כוללת 13,979,469.96847669 13,979,469.96847669 13,979,469.96847669

שווי השוק הנוכחי של BENQI Liquid Staked AVAX הוא $ 397.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAVAX הוא 13.98M, עם היצע כולל של 13979469.96847669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.19M.