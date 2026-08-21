Bending Spoons xStock מחיר היום

מחיר Bending Spoons xStock (BSPX) בזמן אמת היום הוא $ 39.69, עם שינוי של 2.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSPX ל USD הוא $ 39.69 לכל BSPX.

Bending Spoons xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,357,568, עם היצע במחזור של 2.08M BSPX. ב‑24 השעות האחרונות, BSPX סחר בין $ 39.68 (נמוך) ל $ 40.9 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 58.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 28.12.

ביצועים לטווח קצר, BSPX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.46K.

Bending Spoons xStock (BSPX) מידע שוק

שווי שוק $ 82.36M$ 82.36M $ 82.36M נפח (24 שעות) $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.36M$ 82.36M $ 82.36M אספקת מחזור 2.08M 2.08M 2.08M אספקה כוללת 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998

שווי השוק הנוכחי של Bending Spoons xStock הוא $ 82.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.46K. ההיצע במחזור של BSPX הוא 2.08M, עם היצע כולל של 2075073.634063998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.36M.