Bella Bumper Play 2 Earn מחיר היום

מחיר Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00166835, עם שינוי של 3.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PISTA ל USD הוא $ 0.00166835 לכל PISTA.

Bella Bumper Play 2 Earn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 221,025, עם היצע במחזור של 132.50M PISTA. ב‑24 השעות האחרונות, PISTA סחר בין $ 0.00161174 (נמוך) ל $ 0.00168023 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00214697, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00102693.

ביצועים לטווח קצר, PISTA נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +7.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 288.68.

Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) מידע שוק

שווי שוק $ 221.03K$ 221.03K $ 221.03K נפח (24 שעות) $ 288.68$ 288.68 $ 288.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 834.06K$ 834.06K $ 834.06K אספקת מחזור 132.50M 132.50M 132.50M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bella Bumper Play 2 Earn הוא $ 221.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 288.68. ההיצע במחזור של PISTA הוא 132.50M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 834.06K.