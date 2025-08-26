BelieveScreener (BSCREENER) מידע על מחיר (USD)

BelieveScreener (BSCREENER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BSCREENER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSCREENERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01638747, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSCREENER השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -10.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BelieveScreener (BSCREENER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BelieveScreener הוא $ 100.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSCREENER הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999823055.7573733. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.20K.