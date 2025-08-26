עוד על BELIEFTEAM

Beliefteam סֵמֶל

Beliefteam מחיר (BELIEFTEAM)

לא רשום

1 BELIEFTEAM ל USDמחיר חי:

--
----
-4.50%1D
mexc
USD
Beliefteam (BELIEFTEAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:51:50 (UTC+8)

Beliefteam (BELIEFTEAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.55%

+5.41%

+5.41%

Beliefteam (BELIEFTEAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BELIEFTEAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BELIEFTEAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BELIEFTEAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beliefteam (BELIEFTEAM) מידע שוק

$ 19.41K
$ 19.41K$ 19.41K

--
----

$ 19.41K
$ 19.41K$ 19.41K

998.90M
998.90M 998.90M

998,897,200.1000121
998,897,200.1000121 998,897,200.1000121

שווי השוק הנוכחי של Beliefteam הוא $ 19.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BELIEFTEAM הוא 998.90M, עם היצע כולל של 998897200.1000121. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.41K.

Beliefteam (BELIEFTEAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Beliefteamל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeliefteam ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeliefteam ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beliefteamל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.55%
30 ימים$ 0-3.38%
60 ימים$ 0-6.05%
90 ימים$ 0--

מה זהBeliefteam (BELIEFTEAM)

BeliefTeam is a platform designed to empower founders who launch tokens on @believeapp by giving them real tools to build and grow. It starts with AI-generated project ideas, then evolves into Founder Cards to share your vision, and now introduces Micro Sprints — an AI cofounder that breaks your idea into actionable tasks. Soon, anyone will be able to contribute and earn. It’s execution at Web3 speed.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Beliefteam (BELIEFTEAM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Beliefteamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beliefteam (BELIEFTEAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beliefteam (BELIEFTEAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beliefteam.

בדוק את Beliefteam תחזית המחיר עכשיו‏!

BELIEFTEAM למטבעות מקומיים

Beliefteam (BELIEFTEAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beliefteam (BELIEFTEAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BELIEFTEAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Beliefteam (BELIEFTEAM)

כמה שווה Beliefteam (BELIEFTEAM) היום?
החי BELIEFTEAMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BELIEFTEAM ל USD?
המחיר הנוכחי של BELIEFTEAM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beliefteam?
שווי השוק של BELIEFTEAM הוא $ 19.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BELIEFTEAM?
ההיצע במחזור של BELIEFTEAM הוא 998.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BELIEFTEAM?
‏‏BELIEFTEAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BELIEFTEAM?
BELIEFTEAM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BELIEFTEAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BELIEFTEAM הוא -- USD.
האם BELIEFTEAM יעלה השנה?
BELIEFTEAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BELIEFTEAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
