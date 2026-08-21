BELIEF מחיר היום

מחיר BELIEF (BELIEF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BELIEF ל USD הוא $ 0 לכל BELIEF.

BELIEF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,074, עם היצע במחזור של 936.68M BELIEF. ב‑24 השעות האחרונות, BELIEF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02258762, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BELIEF נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו +11.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BELIEF (BELIEF) מידע שוק

שווי שוק $ 22.07K$ 22.07K $ 22.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.07K$ 22.07K $ 22.07K אספקת מחזור 936.68M 936.68M 936.68M אספקה כוללת 936,684,069.9873137 936,684,069.9873137 936,684,069.9873137

שווי השוק הנוכחי של BELIEF הוא $ 22.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BELIEF הוא 936.68M, עם היצע כולל של 936684069.9873137. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.07K.