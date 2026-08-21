Belgium Fan Token מחיר היום

מחיר Belgium Fan Token (BELG) בזמן אמת היום הוא $ 0.106506, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BELG ל USD הוא $ 0.106506 לכל BELG.

Belgium Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 521,440, עם היצע במחזור של 4.90M BELG. ב‑24 השעות האחרונות, BELG סחר בין $ 0.100462 (נמוך) ל $ 0.108461 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.689486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.100462.

ביצועים לטווח קצר, BELG נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו -21.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 111.70K.

Belgium Fan Token (BELG) מידע שוק

שווי שוק $ 521.44K$ 521.44K $ 521.44K נפח (24 שעות) $ 111.70K$ 111.70K $ 111.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M אספקת מחזור 4.90M 4.90M 4.90M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Belgium Fan Token הוא $ 521.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.70K. ההיצע במחזור של BELG הוא 4.90M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.