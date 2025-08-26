Beer Can Island מחיר (BCI)
Beer Can Island (BCI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00108069, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Beer Can Island הוא $ 12.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.90K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Beer Can Islandל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeer Can Island ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeer Can Island ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beer Can Islandל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+16.15%
|60 ימים
|$ 0
|+42.08%
|90 ימים
|$ 0
|--
The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island!
