BEEP Coin (BEEP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEEP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BEEP Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEEP הוא 0.00, עם היצע כולל של 4143742959754.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.90K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BEEP Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEEP Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEEP Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BEEP Coinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+16.76%
|60 ימים
|$ 0
|+92.40%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? We are a meme community with a flair of sophistication - a decentralized token project that uniquely combines the power of artificial intelligence and a democratic ethos with a fun-loving spirit. We're on a mission to create an engaging, entertaining, and rewarding ecosystem for our community. What makes your project unique? The defining attribute of BEEP lies in its unique "Board of Directors" concept. However, it's no traditional boardroom filled with corporate executives. Instead, BEEP's board hosts AI-powered clones of industry leaders like Elon Musk and Gary Vaynerchuk. This pioneering approach enables BEEP to channel the wisdom and ethos of these industry innovators, promoting informed decision-making while delivering often hilariously profound insights. History of your project. The team is composed of seasoned web3 experts with a genuine passion for fostering decentralized communities. In a sector dominated by serious tech and finance veterans, these founders dared to add a bit of fun into the mix. What started as an inside joke among friends rapidly snowballed into an enthusiastic and dedicated community of meme lovers and crypto enthusiasts, reminiscent of the powerful NFT communities of 2021 What’s next for your project? In just a week, BEEP's community blossomed to a solid 500 participants, contributing to BEEP's liquidity What can your token be used for? The BEEP Coin project is pioneering the development of advanced AI Bots, encompassing: * AI-powered Social Bots, designed for community moderation across platforms such as Discord, Telegram, and other community platforms. * Cutting-edge Meme Bots that facilitate the creation of state-of-the-art memes and meme community templates. * Chart Bots specializing in analyzing the influence of real-world events on asset prices. In the ecosystem, $BEEP coin acts as a payment token, granting access to the ecosystem tools through a burning mechanism.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.