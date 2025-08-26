Beep (BEEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02037917 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.08%

Beep (BEEP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02037917, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEEP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beep (BEEP) מידע שוק

שווי שוק $ 15.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.58K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,999,965.0

שווי השוק הנוכחי של Beep הוא $ 15.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEEP הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999965.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.58K.