Beeg Blue Whale (BEEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000137 $ 0.0000137 $ 0.0000137 24 שעות נמוך $ 0.00001414 $ 0.00001414 $ 0.00001414 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000137$ 0.0000137 $ 0.0000137 גבוה 24 שעות $ 0.00001414$ 0.00001414 $ 0.00001414 שיא כל הזמנים $ 0.00119258$ 0.00119258 $ 0.00119258 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000738$ 0.00000738 $ 0.00000738 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +1.73% שינוי מחיר (7D) -13.65% שינוי מחיר (7D) -13.65%

Beeg Blue Whale (BEEG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000141. במהלך 24 השעות האחרונות, BEEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000137 לבין שיא של $ 0.00001414, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00119258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000738.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEEG השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beeg Blue Whale (BEEG) מידע שוק

שווי שוק $ 139.41K$ 139.41K $ 139.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.41K$ 139.41K $ 139.41K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beeg Blue Whale הוא $ 139.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEEG הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.41K.