Beefy Escrowed FTM (BEFTM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.300801 $ 0.300801 $ 0.300801 24 שעות נמוך $ 0.320911 $ 0.320911 $ 0.320911 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.300801$ 0.300801 $ 0.300801 גבוה 24 שעות $ 0.320911$ 0.320911 $ 0.320911 שיא כל הזמנים $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.118147$ 0.118147 $ 0.118147 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -2.92% שינוי מחיר (7D) -1.43% שינוי מחיר (7D) -1.43%

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.31124. במהלך 24 השעות האחרונות, BEFTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.300801 לבין שיא של $ 0.320911, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEFTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.118147.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEFTM השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 12,720,005.015613 12,720,005.015613 12,720,005.015613

שווי השוק הנוכחי של Beefy Escrowed FTM הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEFTM הוא 0.00, עם היצע כולל של 12720005.015613. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.96M.