עוד על BEFTM

BEFTM מידע על מחיר

BEFTM אתר רשמי

BEFTM טוקניומיקה

BEFTM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Beefy Escrowed FTM סֵמֶל

Beefy Escrowed FTM מחיר (BEFTM)

לא רשום

1 BEFTM ל USDמחיר חי:

$0.31124
$0.31124$0.31124
-2.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Beefy Escrowed FTM (BEFTM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:24:32 (UTC+8)

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.300801
$ 0.300801$ 0.300801
24 שעות נמוך
$ 0.320911
$ 0.320911$ 0.320911
גבוה 24 שעות

$ 0.300801
$ 0.300801$ 0.300801

$ 0.320911
$ 0.320911$ 0.320911

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.118147
$ 0.118147$ 0.118147

-0.03%

-2.92%

-1.43%

-1.43%

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.31124. במהלך 24 השעות האחרונות, BEFTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.300801 לבין שיא של $ 0.320911, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEFTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.118147.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEFTM השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

0.00
0.00 0.00

12,720,005.015613
12,720,005.015613 12,720,005.015613

שווי השוק הנוכחי של Beefy Escrowed FTM הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEFTM הוא 0.00, עם היצע כולל של 12720005.015613. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.96M.

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Beefy Escrowed FTMל USDהיה $ -0.0093704279101005.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeefy Escrowed FTM ל USDהיה . $ -0.0209186893.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeefy Escrowed FTM ל USDהיה $ -0.0039764644.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beefy Escrowed FTMל USDהיה $ -0.14219563599073655.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0093704279101005-2.92%
30 ימים$ -0.0209186893-6.72%
60 ימים$ -0.0039764644-1.27%
90 ימים$ -0.14219563599073655-31.35%

מה זהBeefy Escrowed FTM (BEFTM)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) משאב

האתר הרשמי

Beefy Escrowed FTMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beefy Escrowed FTM (BEFTM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beefy Escrowed FTM (BEFTM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beefy Escrowed FTM.

בדוק את Beefy Escrowed FTM תחזית המחיר עכשיו‏!

BEFTM למטבעות מקומיים

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beefy Escrowed FTM (BEFTM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEFTM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

כמה שווה Beefy Escrowed FTM (BEFTM) היום?
החי BEFTMהמחיר ב USD הוא 0.31124 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEFTM ל USD?
המחיר הנוכחי של BEFTM ל USD הוא $ 0.31124. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beefy Escrowed FTM?
שווי השוק של BEFTM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEFTM?
ההיצע במחזור של BEFTM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEFTM?
‏‏BEFTM השיג מחיר שיא (ATH) של 1.62 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEFTM?
BEFTM ‏‏רשם מחירATL של 0.118147 USD.
מהו נפח המסחר של BEFTM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEFTM הוא -- USD.
האם BEFTM יעלה השנה?
BEFTM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEFTM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:24:32 (UTC+8)

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.