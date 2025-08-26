BEE Launchpad (BEES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00121843 $ 0.00121843 $ 0.00121843 24 שעות נמוך $ 0.00127798 $ 0.00127798 $ 0.00127798 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00121843$ 0.00121843 $ 0.00121843 גבוה 24 שעות $ 0.00127798$ 0.00127798 $ 0.00127798 שיא כל הזמנים $ 0.057165$ 0.057165 $ 0.057165 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -2.38% שינוי מחיר (7D) +24.35% שינוי מחיר (7D) +24.35%

BEE Launchpad (BEES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122557. במהלך 24 השעות האחרונות, BEES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121843 לבין שיא של $ 0.00127798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEES השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEE Launchpad (BEES) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 15,337,934.0 15,337,934.0 15,337,934.0

שווי השוק הנוכחי של BEE Launchpad הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEES הוא 0.00, עם היצע כולל של 15337934.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.80K.