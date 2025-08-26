עוד על BEES

BEE Launchpad סֵמֶל

BEE Launchpad מחיר (BEES)

לא רשום

1 BEES ל USDמחיר חי:

$0.00122557
$0.00122557$0.00122557
-2.30%1D
mexc
USD
BEE Launchpad (BEES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:24:24 (UTC+8)

BEE Launchpad (BEES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00121843
$ 0.00121843$ 0.00121843
24 שעות נמוך
$ 0.00127798
$ 0.00127798$ 0.00127798
גבוה 24 שעות

$ 0.00121843
$ 0.00121843$ 0.00121843

$ 0.00127798
$ 0.00127798$ 0.00127798

$ 0.057165
$ 0.057165$ 0.057165

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-2.38%

+24.35%

+24.35%

BEE Launchpad (BEES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122557. במהלך 24 השעות האחרונות, BEES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121843 לבין שיא של $ 0.00127798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEES השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEE Launchpad (BEES) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

0.00
0.00 0.00

15,337,934.0
15,337,934.0 15,337,934.0

שווי השוק הנוכחי של BEE Launchpad הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEES הוא 0.00, עם היצע כולל של 15337934.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.80K.

BEE Launchpad (BEES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BEE Launchpadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEE Launchpad ל USDהיה . $ +0.0000748084.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEE Launchpad ל USDהיה $ +0.0001967068.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BEE Launchpadל USDהיה $ -0.0002969406850217296.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.38%
30 ימים$ +0.0000748084+6.10%
60 ימים$ +0.0001967068+16.05%
90 ימים$ -0.0002969406850217296-19.50%

מה זהBEE Launchpad (BEES)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BEE Launchpad (BEES) משאב

האתר הרשמי

BEE Launchpadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BEE Launchpad (BEES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BEE Launchpad (BEES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BEE Launchpad.

בדוק את BEE Launchpad תחזית המחיר עכשיו‏!

BEES למטבעות מקומיים

BEE Launchpad (BEES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BEE Launchpad (BEES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BEE Launchpad (BEES)

כמה שווה BEE Launchpad (BEES) היום?
החי BEESהמחיר ב USD הוא 0.00122557 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEES ל USD?
המחיר הנוכחי של BEES ל USD הוא $ 0.00122557. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BEE Launchpad?
שווי השוק של BEES הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEES?
ההיצע במחזור של BEES הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEES?
‏‏BEES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.057165 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEES?
BEES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEES הוא -- USD.
האם BEES יעלה השנה?
BEES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:24:24 (UTC+8)

BEE Launchpad (BEES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.