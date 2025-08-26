BEATER (BEATR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -8.11% שינוי מחיר (7D) -25.15% שינוי מחיר (7D) -25.15%

BEATER (BEATR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEATR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEATRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEATR השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -8.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEATER (BEATR) מידע שוק

שווי שוק $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BEATER הוא $ 12.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEATR הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.29K.