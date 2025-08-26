Beat Matchmaker (BEAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00100878 $ 0.00100878 $ 0.00100878 24 שעות נמוך $ 0.00103745 $ 0.00103745 $ 0.00103745 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00100878$ 0.00100878 $ 0.00100878 גבוה 24 שעות $ 0.00103745$ 0.00103745 $ 0.00103745 שיא כל הזמנים $ 0.00141002$ 0.00141002 $ 0.00141002 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.37% שינוי מחיר (7D) -5.15% שינוי מחיר (7D) -5.15%

Beat Matchmaker (BEAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103656. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100878 לבין שיא של $ 0.00103745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00141002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beat Matchmaker (BEAT) מידע שוק

שווי שוק $ 103.66K$ 103.66K $ 103.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.66K$ 103.66K $ 103.66K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beat Matchmaker הוא $ 103.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.66K.