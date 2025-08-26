עוד על BEAT

Beat Matchmaker סֵמֶל

Beat Matchmaker מחיר (BEAT)

1 BEAT ל USDמחיר חי:

$0.00103656
$0.00103656
+0.30%1D
Beat Matchmaker (BEAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:25:35 (UTC+8)

Beat Matchmaker (BEAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00100878
24 שעות נמוך
$ 0.00103745
גבוה 24 שעות

$ 0.00100878
$ 0.00103745
$ 0.00141002
$ 0
--

+0.37%

-5.15%

-5.15%

Beat Matchmaker (BEAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103656. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100878 לבין שיא של $ 0.00103745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00141002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beat Matchmaker (BEAT) מידע שוק

$ 103.66K
--
$ 103.66K
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Beat Matchmaker הוא $ 103.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.66K.

Beat Matchmaker (BEAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Beat Matchmakerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeat Matchmaker ל USDהיה . $ +0.0000052221.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeat Matchmaker ל USDהיה $ -0.0001591595.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beat Matchmakerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.37%
30 ימים$ +0.0000052221+0.50%
60 ימים$ -0.0001591595-15.35%
90 ימים$ 0--

מה זהBeat Matchmaker (BEAT)

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

Beat Matchmaker (BEAT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Beat Matchmakerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beat Matchmaker (BEAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beat Matchmaker (BEAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beat Matchmaker.

בדוק את Beat Matchmaker תחזית המחיר עכשיו‏!

BEAT למטבעות מקומיים

Beat Matchmaker (BEAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beat Matchmaker (BEAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Beat Matchmaker (BEAT)

כמה שווה Beat Matchmaker (BEAT) היום?
החי BEATהמחיר ב USD הוא 0.00103656 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEAT ל USD?
המחיר הנוכחי של BEAT ל USD הוא $ 0.00103656. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beat Matchmaker?
שווי השוק של BEAT הוא $ 103.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEAT?
ההיצע במחזור של BEAT הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEAT?
‏‏BEAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00141002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEAT?
BEAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEAT הוא -- USD.
האם BEAT יעלה השנה?
BEAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Beat Matchmaker (BEAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.