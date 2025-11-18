BEAST SELLER מחיר היום

מחיר BEAST SELLER (BEAST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00440509, עם שינוי של 35.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEAST ל USD הוא $ 0.00440509 לכל BEAST.

BEAST SELLER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 305,802, עם היצע במחזור של 69.42M BEAST. ב‑24 השעות האחרונות, BEAST סחר בין $ 0.00325141 (נמוך) ל $ 0.00440499 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.101404, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00284109.

ביצועים לטווח קצר, BEAST נע ב +2.57% בשעה האחרונה ו -24.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BEAST SELLER (BEAST) מידע שוק

שווי שוק $ 305.80K$ 305.80K $ 305.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 305.80K$ 305.80K $ 305.80K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M אספקה כוללת 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

