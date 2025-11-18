Bearn BERA מחיר היום

מחיר Bearn BERA (YBERA) בזמן אמת היום הוא $ 2.94, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YBERA ל USD הוא $ 2.94 לכל YBERA.

Bearn BERA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,548.79, עם היצע במחזור של 1.02K YBERA. ב‑24 השעות האחרונות, YBERA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.25.

ביצועים לטווח קצר, YBERA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bearn BERA (YBERA) מידע שוק

שווי שוק $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K אספקת מחזור 1.02K 1.02K 1.02K אספקה כוללת 1,016.557425222359 1,016.557425222359 1,016.557425222359

שווי השוק הנוכחי של Bearn BERA הוא $ 17.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YBERA הוא 1.02K, עם היצע כולל של 1016.557425222359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.99K.