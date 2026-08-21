Bearly Legal מחיר היום

מחיר Bearly Legal (BEAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00117659, עם שינוי של 8.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEAR ל USD הוא $ 0.00117659 לכל BEAR.

Bearly Legal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 117,658, עם היצע במחזור של 100.00M BEAR. ב‑24 השעות האחרונות, BEAR סחר בין $ 0.00108528 (נמוך) ל $ 0.00118961 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03083068, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEAR נע ב -0.43% בשעה האחרונה ו +2.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 276.87.

Bearly Legal (BEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 117.66K$ 117.66K $ 117.66K נפח (24 שעות) $ 276.87$ 276.87 $ 276.87 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.66K$ 117.66K $ 117.66K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bearly Legal הוא $ 117.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 276.87. ההיצע במחזור של BEAR הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.66K.