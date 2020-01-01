Bear Inu (BEAR) טוקנומיקה
What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK
What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens
History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have
What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future
What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well
Bear Inu (BEAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bear Inu (BEAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Bear Inu (BEAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Bear Inu (BEAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BEAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BEARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BEARטוקניומיקה, חקרו אתBEARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
