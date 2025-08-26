Bear Inu (BEAR) מידע על מחיר (USD)

Bear Inu (BEAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAR השתנה ב -3.39% במהלך השעה האחרונה, -2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-60.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bear Inu (BEAR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bear Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAR הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.01K.