Bear Inu (BEAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAR השתנה ב -3.39% במהלך השעה האחרונה, -2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-60.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bear Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAR הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.01K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bear Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bear Inuל USDהיה $ 0.
What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well
