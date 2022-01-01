Bear In Bathrobe (BIB) טוקנומיקה

Bear In Bathrobe (BIB) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Bear In Bathrobe (BIB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Bear In Bathrobe (BIB) מידע

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement.

Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

אתר רשמי:
https://bearinbathrobe.com

Bear In Bathrobe (BIB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bear In Bathrobe (BIB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.13M
$ 1.13M
ההיצע הכולל:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
אספקה במחזור:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.13M
$ 1.13M
שיא כל הזמנים:
$ 0.01857096
$ 0.01857096
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00112665
$ 0.00112665

Bear In Bathrobe (BIB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Bear In Bathrobe (BIB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BIB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BIBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BIBטוקניומיקה, חקרו אתBIBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

