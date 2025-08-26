עוד על BIB

Bear In Bathrobe סֵמֶל

Bear In Bathrobe מחיר (BIB)

לא רשום

1 BIB ל USDמחיר חי:

$0.00112665
$0.00112665
0.00%1D
mexc
USD
Bear In Bathrobe (BIB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:20:41 (UTC+8)

Bear In Bathrobe (BIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01857096
$ 0.01857096

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Bear In Bathrobe (BIB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00112665. במהלך 24 השעות האחרונות, BIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01857096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bear In Bathrobe (BIB) מידע שוק

$ 1.13M
$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M

1000.00M
1000.00M

999,997,570.446678
999,997,570.446678

שווי השוק הנוכחי של Bear In Bathrobe הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIB הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997570.446678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.

Bear In Bathrobe (BIB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bear In Bathrobeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear In Bathrobe ל USDהיה . $ -0.0000192755.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear In Bathrobe ל USDהיה $ +0.0001711171.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bear In Bathrobeל USDהיה $ -0.0000605073198745274.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000192755-1.71%
60 ימים$ +0.0001711171+15.19%
90 ימים$ -0.0000605073198745274-5.09%

מה זהBear In Bathrobe (BIB)

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

Bear In Bathrobe (BIB) משאב

האתר הרשמי

Bear In Bathrobeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bear In Bathrobe (BIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bear In Bathrobe (BIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bear In Bathrobe.

בדוק את Bear In Bathrobe תחזית המחיר עכשיו‏!

BIB למטבעות מקומיים

Bear In Bathrobe (BIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bear In Bathrobe (BIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bear In Bathrobe (BIB)

כמה שווה Bear In Bathrobe (BIB) היום?
החי BIBהמחיר ב USD הוא 0.00112665 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIB ל USD?
המחיר הנוכחי של BIB ל USD הוא $ 0.00112665. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bear In Bathrobe?
שווי השוק של BIB הוא $ 1.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIB?
ההיצע במחזור של BIB הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIB?
‏‏BIB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01857096 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIB?
BIB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIB הוא -- USD.
האם BIB יעלה השנה?
BIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:20:41 (UTC+8)

Bear In Bathrobe (BIB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

