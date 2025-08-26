Bear In Bathrobe (BIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01857096 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Bear In Bathrobe (BIB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00112665. במהלך 24 השעות האחרונות, BIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01857096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bear In Bathrobe (BIB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,570.446678 999,997,570.446678 999,997,570.446678

שווי השוק הנוכחי של Bear In Bathrobe הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIB הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997570.446678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.