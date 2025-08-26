עוד על BITB

Bean Cash סֵמֶל

Bean Cash מחיר (BITB)

לא רשום

1 BITB ל USDמחיר חי:

--
----
-4.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bean Cash (BITB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:23:41 (UTC+8)

Bean Cash (BITB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04238256
$ 0.04238256$ 0.04238256

$ 0
$ 0$ 0

-1.65%

-4.07%

+24.34%

+24.34%

Bean Cash (BITB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BITB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04238256, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BITB השתנה ב -1.65% במהלך השעה האחרונה, -4.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bean Cash (BITB) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 813.95K
$ 813.95K$ 813.95K

0.00
0.00 0.00

50,000,000,000.0
50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bean Cash הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITB הוא 0.00, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 813.95K.

Bean Cash (BITB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bean Cashל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBean Cash ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBean Cash ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bean Cashל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.07%
30 ימים$ 0+0.21%
60 ימים$ 0-43.05%
90 ימים$ 0--

מה זהBean Cash (BITB)

Bean Cash has a maximum coin supply of 50 billion virtual beans, approximately 2380 times more than Bitcoin's supply. It will take 96 years before all of Bitbean's supply is fully available. It is the first cryptocurrency to implement a 20MB block size limit. Bitbean has a confirmation time of 1 minute.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bean Cash (BITB) משאב

האתר הרשמי

Bean Cashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bean Cash (BITB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bean Cash (BITB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bean Cash.

בדוק את Bean Cash תחזית המחיר עכשיו‏!

BITB למטבעות מקומיים

Bean Cash (BITB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bean Cash (BITB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BITB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bean Cash (BITB)

כמה שווה Bean Cash (BITB) היום?
החי BITBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BITB ל USD?
המחיר הנוכחי של BITB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bean Cash?
שווי השוק של BITB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BITB?
ההיצע במחזור של BITB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BITB?
‏‏BITB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04238256 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BITB?
BITB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BITB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BITB הוא -- USD.
האם BITB יעלה השנה?
BITB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BITB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:23:41 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.